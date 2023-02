"Il Daspo non basta per contrastare il tifo violento ma servono sanzioni più pesanti che puniscano questi delinquenti". Queste le parole pronunciate da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della presentazione del report Aic "Calciatori sotto tiro". Gravina chiede maggiore collaborazione tra i protagonisti del mondo del calcio e dello sport attraverso un migliore ricorso alla tecnologia. Condividi

Il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina lancia un messaggio forte e chiaro sul tifo violento. "Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un'ora o di un giorno e poi con un Daspo. Le parole di Gravina arrivano in occasione della presentazione del report Aic 'Calciatori sotto tiro' commentando i recenti episodi di razzismo e di scontri tra tifoserie e chiede con fermezza maggiore collaborazione tra i protagonisti del mondo del calcio e dello sport attraverso un migliore ricorso alla tecnologia. Il numero uno del calcio è preoccupato per le aggressioni agli arbitri soprattutto giovani. Ma le aggressioni si spostano anche sui social generando una sorta di tribunale pubblico con i leoni da tastiera.

Gravina: "Dati violenza preoccupanti" I dati sono preoccupanti sulle varie forme di violenza nel mondo dello sport per questo motivo Gravina sottolinea: "Noi per primi come Figc dobbiamo costruire mattone dopo mattone con i nostri valori una sorta di schermo verso queste aggressioni che al di la' delle violenze fisiche, ormai all'interno delle nostre competizioni sono diminuite notevolmente, ma abbiamo quello che chiamiamo il tribunale pubblico dei social che destano grandissima preoccupazione". Un esempio significativo arriva anche dalle società di calcio in Serie A come la trasferta vietata a tifosi biancocelesti in occasione della gara tra Salernitana e Lazio. Una partita ad alto rischio e per motivi di ordine pubblico il Prefetto della Provincia di Salerno, Francesco Russo ha disposto la chiusura del Settore Ospiti.