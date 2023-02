Mihajlovic, la massima onorificenza di Stato ricevuta dalla Serbia

A due mesi dalla scomparsa, la Serbia assegna a Sinisa Mihajlovic la più alta onorificenza di Stato per quanto fatto per il Paese. A riceverlo il figlio Dusan, dalle mani del Presidente Vucic. Il riconoscimento è stato in passato offerto anche a Novak Djokovic

La Serbia ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso dicembre dopo una lunga malattia. L'ex allenatore di Milan, Torino e Bologna è stato insignito del Karadordeva Zvezda of the First Class, ovvero il più alto riconoscimento che Belgrado assegna a chi si è distinto per meriti speciali e per successi ottenuti. La stessa onorificenza è stata assegnata nel 2012 al n°1 del mondo, Novak Djokovic. A raccogliere il premio è stato il figlio Dusan, visibilmente emozionato, proprio nel giorno della festa nazionale serba. Mihajlovic, che ha giocato in patria con la Stella Rossa Belgrado vincendo la Coppa dei Campioni nel 1991, vanta 63 presenze con la nazionale.