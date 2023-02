In un Francia-Brasile del 1997 mise a segno una delle punizioni più straordinarie che si siano mai viste, dando al pallone un effetto pazzesco. A 49 anni l'ex terzino brasiliano dimostra di non aver dimenticato come si fa...

Ricordate quella punizione calciata da Roberto Carlos contro la Francia? La rincorsa infinita, la palla colpita con l'esterno sinistro che sembra non inquadrare la porta di parecchi metri, il sospiro di sollievo della barriera, la faccia di Barthez quando il pallone, guidato da un effetto mai visto prima su un campo di calcio, rientra verso la porta e si accomoda in rete.



Ecco: a 49 anni l'ex terzino brasiliano ricorda ancora bene come si fa, e in un video pubblicato su TikTok riproduce il suo colpo più celebre. Completo (da giocatore) bianco, barriera che ancora una volta trema al pensiero di essere centrata, e palla che gira come quella sera del 1997...