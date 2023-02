Zelensky: "Grazie per vostro supporto all'Ucraina"

Nel corso della cena di gala all'hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin è stato proiettato un videomessaggio del presidente ucraino Zelensky: "Grazie per il vostro supporto, lasciamo che la libertà prevalga"

Nel corso della cena di gala all'hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin, è stato proiettato un videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Noi vinceremo. Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino". "Lo scorso anno - dice il presidente ucraino, introdotto da un breve intervento di Shevcenko- è stato uno dei più difficili della storia dell'Ucraina indipendente e uno dei più difficili nella storia europea ma il nostro destino è vincere. E l'Iitalia vincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta". Poi Zelensky ha concluso così: "Grazie a tutti voi per l'aiuto, ringrazio l'intera comunità italiana: Giorgio Armani, Ac Milan e gli altri club di Serie A, per il loro continuo supporto all'Ucraina nella nostra lotta per la libertà e ricorderemo sempre il vostro contributo alla notra vittoria. Lasciamo che la libertà prevalga”.