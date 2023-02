Fifa,Adriana Lima nuova ambasciatrice per i tifosi

La FIFA ha annunciato che Adriana Lima -top model, attrice e imprenditrice brasiliana, icona della moda globale e una delle modelle di maggior successo di tutti i tempi- è stata nominata prima FIFA Global Fan Ambassador dell'organizzazione. "Quando incontri Adriana, senti subito il suo calore, la sua gentilezza e la sua disponibilità e passione per il nostro gioco" ha dichiarato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. "Vive e respira 'futebol' ed è anche per questo che può essere un eccellente collegamento tra la FIFA e i fan di tutto il mondo". In questo ruolo di FIFA Global Fan Ambassador, Adriana Lima svilupperà, promuoverà e parteciperà a diverse iniziative globali coinvolgendo i fan di tutto il mondo. “Venendo da un background più che modesto ed essendo una tifosa di calcio, sono molto grata e onorata di essere stata scelta dalla FIFA per essere la prima Global Fan Ambassador e di poter aiutare i fan ad avvicinarsi ancora di più al gioco” ha detto la modella. Nella sua veste di FIFA Global Fan Ambassador, oggi Adriana Lima presenterà il BEST FIFA Fan Award a Parigi.