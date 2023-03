Genova, arbitro 18enne aggredito con calci e pugni da un dirigente

Un dirigente di 44 anni ha aggredito un arbitro di 18 anni a Genova durante il match tra Nuova Oregina e Anpi Casassa, due formazioni under 14. Il direttore di gara, colpito con calci e pugni, ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. Giulio Ivaldi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Liguria: "Situazione gravissima, il mondo arbitrale sta affrontando grandi difficoltà"

Un arbitro di 18 anni è stato aggredito con pugni e calci da un dirigente di 44 anni, in occasione di una partita di calcio giovanile under 14 a Genova tra Nuova Oregina e Anpi Casassa. Il direttore di gara ha subito ferite giudicate guaribili in 25 giorni. Secondo quanto riporta l'Ansa, a colpire il giovane arbitro è stato un dirigente della squadra di casa, la Nuova Oregina. La denuncia arriva da Giulio Ivaldi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Liguria, che in una nota parla di "situazioni gravissime dal punto di vista fisico e morale, che condizionano la volontà di ragazze e ragazzi di avvicinarsi all'arbitraggio".