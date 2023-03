Il bimbo, colpito dal sisma in Siria, aveva espresso il desiderio di incontrare CR7: l'Al-Nassr ha realizzato il suo sogno. Il video dell'abbraccio con Ronaldo e della partita del suo idolo vista dalla tribuna in Arabia Saudita

Campione stavolta non solo sul campo. Cristiano Ronaldo non si è tirato indietro, e insieme al suo nuovo club, l’ Al-Nassr , ha realizzato il sogno di un bambino siriano, sopravvissuto al violentissimo e devastante terremoto che ha colpito il suo Paese un mese fa. Il bimbo, che si chiama Rabeeh Shaheen , in un video che ha avuto migliaia di visualizzazioni, aveva espresso il desiderio di incontrare il suo idolo CR7 alla squadra di soccorsi che operava nella sua zona, proveniente dall’Arabia Saudita. Proprio il Paese dove gioca Ronaldo con l’Al-Nassr, che ha organizzato l’incontro, portando Shaheen a Riyadh e facendogli incontrare il fuoriclasse portoghese. Un video documenta il momento dell’abbraccio, con il bambino che dice “ti voglio bene” a Ronaldo e alla domanda di CR7 se stesse bene, risponde esibendosi nella tipica esultanza del portoghese: “Siuuuu”.

L’abbraccio e la partita di CR7: sogno realizzato

“Il mio sogno si è avverato, è un campione e vorrei poter giocare come lui” ha raccontato il bambino siriano, che ha anche assistito alla gara tra l’Al-Nassr e l’Al Batin. E’ finita 3-1 per la squadra di CR7, che in questa partita non ha segnato. Ma il suo gol, bellissimo l’aveva già fatto.