Serie D, guarda la top 10 gol dell'ultima giornata

Nazionale

A caccia di un nuovo centravanti per la Nazionale, Roberto Mancini ha confermato la prossima convocazione di Retegui, 23enne argentino (ma naturalizzato italiano) in forza al Tigre. Capocannoniere dello scorso campionato e in prestito dal Boca Juniors, Mateo aveva iniziato con l'hockey su prato come papà Carlos. E Totti era stato il primo a intuirne il talento… GLI ORIUNDI IN NAZIONALE: RETEGUI IL PROSSIMO