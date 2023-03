Le buche sulle linee di porta

Per evitare il rinvio - gara inizialmente programmata alle 14:30 e da disputare necessariamente entro le 15:15 per evitare la sconfitta a tavolino - ecco che i padroni di casa hanno deciso di scavare una buca all'altezza della linea delle due porte per far sì che si abbassassero e che le traverse tornassero all'altezza di circa 2,40 metri. Con tutti gli strumenti del mestiere e un metro per misurare costantemente l'altezza delle traverse, gli inservienti della Sangiovannese si sono messi al lavoro, creando un vero e proprio cratere sulle linee di porta, di fatto impossibile da calpestare regolarmente. Dopo un lungo impegno da parte dei padroni di casa la partita si è giocata ed è terminata 1-1, con tre rigori concessi (fallito uno per parte). Il Grosseto, però, ha annunciato ricorso in quanto, come spiegato attraverso un comunicato ufficiale, "la società ospitante non ha rimediato alla problematica nonostante l'invito dell’arbitro: la misura delle porte, in altezza, era inferiore di dieci centimetri rispetto a quanto previsto dai regolamenti".