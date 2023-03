Vharese, che sorpresa! Pioli dirige l'allenamento

Indossare la maglia del Milan è far parte di una grande famiglia che condivide gli stessi valori, la stessa passione, gli stessi colori. Lo sanno bene i ragazzi del Vharese, una delle due realtà che vestono la maglia rossonera nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC , che di recente hanno ricevuto una entusiasmante visita. A pochi minuti dall’inizio di quello che si prospettava come un regolare allenamento, infatti , Stefano Pioli ha sorpreso tutti entrando sul terreno di gioco per dirigere la speciale sessione. Tra corse, esercitazioni tecniche e tiri in porta, l’occasione di condividere un’esperienza fatta anche di abbracci, incoraggiamenti e foto ricordo da incorniciare.

Le parole di Pioli

“Rappresentare il Milan in queste occasioni mi rende ancora più orgoglioso – ha commentato l’allenatore rossonero –. Ho visto ragazzi entusiasti ma soprattutto attenti e vogliosi di far bene, rispettando consegne e ruoli. Quando hai l’opportunità di passare del tempo in questi contesti, capita di osservare chi ti sta intorno proprio per rafforzare determinate convinzioni: i sogni non possono essere transennati e con la passione si può superare qualsiasi ostacolo".