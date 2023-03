Eravamo io, Fidel, Troisi...

Memorabile, tra le innumerevoli perle della sua carriera, una sua irresistibile intervista a Massimo Troisi, che gli invidiava l'agendina per via di tutti i contatti e i preziosi numeri di telefono delle personalità più in vista. "Alla 'F' ha Fidel, senza Castro" scherzava Troisi, raccontando di come per contattarlo, Gianni andasse poi alla lettera 'T', per trovare, dopo i "fratelli Taviani, Little Tony, Toquinho... Troisi”. Celebre rimase poi una foto scattata a cena, una sera qualunque in un ristorante romano, insieme a Gabriel Garcia Marquez, Sergio Leone, Muhammad Ali e Robert De Niro. "Eravamo io..." e via con l'elenco delle personalità più incredibili e inarrivabili. Per tutti. Ma non per Gianni Minà.