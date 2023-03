GERMANIA-BELGIO 2-3

6' Carrasco (B), 9' Lukaku (B), 44' rig. Fullkrug (G), 78' De Bruyne (B), 87' Gnabry (G)



GERMANIA (4-4-2): Ter Stegen; Wolf (80' Vagnoman), Ginter, Kehrer, Raum (68' Gunter); Gnabry, Kimmich, Goretzka (32' Nmecha), Wirtz (32' Can); Fullkrug (80' Berisha), Werner (80' Schade). CT Flick



BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen (46' Saelemaekers), Theate; Onana, Mangala (80' Lavia); Lukebakio (58' Bakayoko), De Bruyne (80' Openda), Carrasco (58' Trossard); Lukaku (68' De Ketelaere). CT Tedesco



Ammoniti: Onana (B), Lukaku (B), Nmecha (G)



E sono quattro in due partite. Momento da applausi per Romelu Lukaku che, dopo la tripletta alla Svezia nelle qualificazioni a Euro 2024, si ripete nell'amichevole di lusso a Colonia. C'è ancora la firma del centravanti dell'Inter nella vittoria del Belgio, che vince 3-2 in Germania e convince ancora nei primi impegni con Domenico Tedesco in panchina. Partenza shock per la squadra di Flick, punita due volte nei primi dieci minuti: scatenato De Bruyne, doppio assist per il vantaggio di Carrasco e poi per il raddoppio di Lukaku che non sbaglia col sinistro davanti a Ter Stegen. Prima dell'intervallo Fullkrug accorcia su rigore, dentro nella ripresa i milanisti Saelemaekers e De Ketelare (inserito proprio al posto di Lukaku) ma non Thiaw, rimasto sulla panchina tedesca. E dopo il doppio assist c'è anche il tris di De Bruyne, che chiude i giochi nonostante l'ultima firma di Gnabry.