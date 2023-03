Messi fa tripletta, a segno anche Nico Gonzalez e Di Maria

A dare il via alla goleada ci ha pensato il solito Lionel Messi che, dopo il clamoroso errore a porta vuota di Lautaro Martinez in avvio, ha sbloccato il punteggio al 20' con una finta e destro sul primo palo. Da lì al 37' la nazionale di Scaloni ne ha segnati altre quattro, con la Pulga che ha completato la sua tripletta personale con un mancino piazzato e una rete in contropiede. Nel mezzo c'è stata gloria anche per il 'viola' Nico Gonzalez, a segno insolitamente di testa approfittando di un'uscita del portiere non esente da colpe, e per Enzo Fernandez che ha trovato il gol con un tiro secco e violento dal limite.



L'Argentina non si è fermata neanche nella ripresa. Costruite tante altre occasioni, il sesto gol lo ha firmato Angel Di Maria: l'ala della Juve ha guadagnato e trasformato un calcio di rigore, prima del punto esclamativo messo da Montiel nel finale dopo una giocata (conclusa con l'assist) effettuata da Paulo Dybala, entrato in campo nella ripresa. E anche questa volta, al triplice fischio, i festeggiamenti non si sono esauriti subito. Messi e compagni hanno mostrato al pubblico la Coppa del Mondo vinta lo scorso dicembre in una sbornia collettiva che continua ormai da mesi.