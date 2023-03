Attimi di apprensione per Sergio Aguero durante uno streaming in diretta con Ibai Llanos, uno dei più importanti streamer di lingua spagnola al mondo, commentando la Kings League, torneo spagnolo di calcio a 7. Durante la diretta, il Kun si è portato una mano al cuore, è rimasto in silenzio per qualche secondo e poi ha spiegato di aver sofferto di una mini-aritmia cardiaca. A quel punto Ibai Llanos ha anche chiesto all'ex giocatore se volesse vedere un medico ma Aguero ha rassicurato tutti spiegando come il chip impiantato sul cuore dopo l'intervento subito prima del ritiro serva ad avvertirlo in caso di problemi del genere.



Aguero era stato costretto al ritiro dopo che, in seguito a un malore accusato nel novembre 2021 quando giocava nel Barcellona, gli era stata diagnosticata una aritmia cardiaca tale da non permettergli di ottenere l'idoneità per giocare ancora a livello professionistico. Dunque soltanto un piccolo spavento immediatamente sdrammatizzato dal Kun che ha spiegato come l'applicazione installata sul suo telefono e collegata al chip gli permetta di controllare la sua attività cardiaca. La diretta è successivamente ripresa in tutta tranquillità. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web ma tutto si è risolto soltanto con una piccola preoccupazione.