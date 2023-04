Dopo l'esperienza in Nazionale, Mateo Retegui ha segnato un gol decisivo durante Tigre-Lanus, in Argentina

Primo gol di Mateo Retegui dopo l'esperienza in Nazionale. L'attaccante (che ha segnato contro l'Inghilterra nella sconfitta dell'Italia al Maradona di Napoli e poi anche a Malta, in occasione della vittoria degli azzurri per 2-0) si è reso decisivo durante Tigre-Lanus, terminata 2-1. Proprio lui, ha segnato il gol della vittoria al nono minuto di recupero nella nona giornata della Liga Profesional de Futbol, il campionato argentino. Per Retegui è il sesto gol stagionale in nove partite con il Tigre e il ventinovesimo in cinquantuno partite nel suo club, che dopo 9 giornate occupa il sedicesimo posto della classifica con 11 punti.