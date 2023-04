Sebastiano Posillipo non ha resistito. Il presidente del Soccer Stornara, società militante nel campionato di terza categoria pugliese, è sceso in campo nel match disputato l'ultimo weekend contro l'Ascoli Satriano. Maglia numero 51, come il suo anno di nascita, ha contribuito anche alla vittoria della sua squadra

Anche a 72 anni ci si annoia a stare dietro la scrivania, molto meglio provare l'ebbrezza del giocatore, soprattutto se la tua squadra è tranquillamente prima in classifica e sta dominando il campionato. Sebastiano Posillipo, presidente del Soccer Stornara, società pugliese iscritta al campionato di terza categoria, si è voluto regalare un ritorno sui campi da gioco dopo molti anni. Al 70' della sfida contro l'Ascoli Satriano, è sceso in campo con il numero 51, suo anno di nascita, e ha partecipato alla netta vittoria della squadra. Entrato in campo in attacco sul punteggio di 4-2, ha visto i suoi compagni segnare poi anche il quinto gol. Non lo ha siglato lui ma, recupero compreso, si è regalato circa 25 minuti in campo. Non male per un esordio stagionale: per entrare anche nel tabellino dei marcatori ci sarà tempo negli ultimi incontri stagionali, mai dire mai.