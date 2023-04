La Federcalcio messicana ha adottato un duro provvedimento nei confronti dell'arbitro Hernandez Gomez, autore di una ginocchiata nei confronti di Romero in occasione di Club America-Leon. Squalificato per due giornate anche il centrocampista, oltre ai due allenatori

La stangata è arrivata. L'arbitro Hernandez Gomez è stato squalificato per 12 giornate dopo aver colpito con una ginocchiata il centrocampista Romero nel corso della sfida del massimo campionato messicano tra Club America e Leon. Il direttore di gara è un arbitro internazionale e potrebbero arrivare ulteriori sanzioni da parte della Fifa. "Il sig. Fernando Hernández Gómez, primo arbitro della partita, è sanzionato dalla Commissione Disciplinare con una sospensione di 12 giornate per aver violato l'articolo 30 lettera g) del Regolamento Sanzioni FMF - si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla Federazione -, per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore". Ma non è l'unico provvedimento adottato dopo il caos del match. Romero, giocatore del Leon, è stato squalificato per due giornate per aver "violato i principi di sportività e fair play nei confronti degli ufficiali di gara", stessa sanzione a causa di "condotta violenta" comminata agli allenatori delle due squadre, Ortiz e Larcamon.