Ceferin rieletto presidente UEFA fino al 2027

Il dirigente sloveno, unico candidato alla presidenza, è stato rieletto per acclamazione durante il 47° congresso UEFA, in corso a Lisbona. "Dobbiamo restare umili e non dare nulla per scontato - le parole di Ceferin - Per sopravvivere dobbiamo stare al passo con i tempi"

Nuovo mandato alla guida della UEFA per Aleksander Ceferin. Il dirigente sloveno è stato rieletto presidente del calcio europeo fino al 2027 nel corso del 47° congresso UEFA, in corso a Lisbona. Ceferin, unico candidato in corsa per la presidenza, è stato eletto per acclamazione. "Non dobbiamo dimenticare gli errori del passato e dobbiamo rimanere sempre umili - ha detto il presidente UEFA nel suo discorso - Nulla può mai essere dato per scontato. Non dobbiamo mai dimenticare che, per sopravvivere, dobbiamo stare al passo con i tempi. Dopo un dialogo ampio con le federazioni e le parti interessate, stiamo facendo la nostra parte introducendo nuovi e audaci format per le competizioni sia maschili che femminili". Classe 1967, ex presidente della Federcalcio slovacca, Ceferin è alla guida della UEFA da settembre 2016, succedendo a Michel Platini. Questo sarà il suo terzo mandato, la seconda rielezione da unico candidato dopo Roma 2019.