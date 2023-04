Pensavano fosse il pullman della squadra avversaria e così alcuni "tifosi" lo hanno bersagliato di pietre. Frantumandone i vetri. Peccato che il mezzo fosse quello della loro squadra, il Tigre del centravanti azzurro Mateo Retegui. Tanto da portare uno degli stessi calciatori del club argentino, a pubblicare una storia su Instagram in cui chiedeva ai suoi stessi sostenitori una tregua: “Piantatela che siamo noi!”. Scene surreali, insomma, in Argentina, dopo la sfida valida per la Copa Sudamericana tra gli argentini padroni di casa del Tigre e i brasiliani del San Paolo. Match finito con la sconfitta per 0-2 del club di Retegui. E partita che ha un precedente, nel 2012, nella finale sempre della Copa Sudamericana giocata in Brasile, finito proprio con una sassaiola ai danni del pullman degli argentini. E così, quale peggiore occasione per rifarsi?