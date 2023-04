Marcelo torna al Maracana: segna e vince il titolo con il Fluminense

Il ritorno in Brasile di Marcelo

Quello contro il Flamengo di Gabigol e Vidal non è stato il primo match di Marcelo dal suo ritorno in Brasile. L’esterno aveva già giocato contro lo Sporting Cristal in Coppa Libertadores, ma la gara di ritorno contro i campioni del Sudamerica in carica è stata la prima al Maracana. Un nuovo titolo, dunque, per Marcelo che si conferma tra i calciatori in attività più vincenti della storia dopo i tantissimi trionfi con la maglia del Real Madrid. Dopo aver lasciato le merengues e la breve esperienza in Grecia con l’Olympiacos, il brasiliano aveva annunciato lo scorso mese di marzo il suo ritorno in patria: oltre 30mila i tifosi che l’hanno accolto al Maracana, stesso stadio in cui dopo poche settimane il fuoriclasse ha già regalato il primo titolo.