Nell'anticipo di Super Lig turca, il Galatasaray schianta 6-0 il Kayserispor con l'argentino sugli scudi: tripletta nel primo tempo e un assist per il gol di Rashica. Primo pallone portato a casa con la maglia giallorossa per il giocatore di proprietà del Paris Saint Germain. La squadra di Okan Buruk si conferma sempre più prima in classifica davanti al Fenerbahce

Dopo i due campionati vinti con il Paris Saint Germain, Mauro Icardi si avvicina anche alla conquista della Super Lig turca. Il Galatasaray, nell'anticipo della 27^ giornata contro il Kayserispor, dilaga 6-0 grazie a una tripletta dell'argentino nel solo primo tempo. L'ex Inter aggiunge anche l'assist per la rete di Rashica. Nella ripresa i gol di Akturkoglu e di Zaniolo hanno arrotondato definitivamente il punteggio. I giallorossi sono così saliti a quota 66 punti in classifica, 9 davanti al Fenerbahce (secondo con una partita in meno).

I numeri di Icardi in Turchia

L'attaccante, in prestito dal Paris Saint Germain, ha segnato la sua prima tripletta con il Galatasaray: la prima rete su assist di Akturkoglu, la seconda su rigore e la terza insaccando la ribattuta di un altro rigore, respinto dal portiere avversario Bayazit. L'ultimo a segnare una tripletta con la squadra turca in un tempo solo era stato Younes Belhanda nel gennaio 2021. Quello di Icardi non è stato però un exploit isolato. Dopo aver faticato nei primi mesi stagionali tra infortuni e condizione da recuperare, ora l'ex Inter è arrivato a 13 gol e 8 assist in 18 partite, un impatto devastante nell'attacco di mister Okan Buruk.