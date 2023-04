L'ex giocatore della Roma continua a brillare con il giallorosso del Galatasaray. Nella goleada rifilata al Kayserispor, entra dalla panchina e segna il gol del definitivo 6-0, il terzo della sua nuova avventura in Turchia. Dopo la rete, corsa verso la tribuna per abbracciare la madre e festeggiare il gol con lei

Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé in Turchia per valide ragioni. L'ex Roma ha segnato il terzo gol della sua avventura a Istanbul, mettendo la firma sulla vittoria tennistica del Galatasaray contro il Kayserispor. Nell'anticipo della 27^ giornata, è entrato in campo dalla panchina al posto di Rashica e con un sinistro dal limite dell'area ha segnato la rete del definitivo 6-0. L'assist è stato di un altro ex Roma, il centrocampista portoghese Sergio Oliveira. Il mattatore del match è stato invece l'ex interista Mauro Icardi, autore della sua prima tripletta in Turchia.

Dopo aver segnato, Zaniolo si è subito diretto verso la tribuna dove era seduta sua madre. Un lungo abbraccio per festeggiare un gol che testimonia la ritrovata serenità e lasciarsi alle spalle gli ultimi, difficili mesi in Italia. Un gol che servirà anche a convincere Roberto Mancini a richiamarlo con la Nazionale nel prossimo giro di convocazioni a giugno. Il Galatasaray invece si conferma sempre più primo in classifica nel campionato turco, volando a +9 sui cugini del Fenerbahce con una partita in più.