Follia ultras in Belgio nel match tra Standard Liegi e Charleroi, vinto per 3-1 dai padroni di casa. Una sfida accesa e sentita dalle due tifoserie, ma che è sfociata in un gesto incredibile da parte dei supporters dello Charleroi che hanno lanciato decine di topi morti contro i tifosi dello Standard. A denunciare il tutto sono stati proprio i fan Rouches sui social, con tanto di foto. "I "sostenitori" del Charleroi hanno lanciato topi morti in direzione del settore T2 - si legge - Non stiamo parlando di uno o due ratti, ma una decina. Ci auguriamo che la Lega agisca, che la nostra società sporga denuncia e che le associazioni animaliste si mettano in gioco".