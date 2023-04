Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il suo Al-Nassr ha perso il derby contro l'Al-Hilal per 2-0 e il portoghese si è reso protagonista di due brutti gesti: prima ha placcato Gustavo Cuellar con un fallaccio, agganciandolo al collo, e poi ha rivolto un brutto gesto al pubblico mentre usciva dal campo, toccandosi le parti basse come reazione ai cori su Messi

Doveva essere la serata di Ronaldo. Lo è stata, ma in senso negativo. Martedì 18 aprile allo stadio Stadio King Fahd di Riyadh si è giocato il derby tra Al-Nassr e Al-Hilal. La squadra di Cristiano (l’Al Nassr) aveva bisogno di una vittoria per provare ad allungare in testa alla classifica. Invece è arrivata una sconfitta in trasferta per 2-0 con una doppietta su rigore di Odion Ighalo, attaccante nigeriano con un passato in Serie A tra il 2008 e il 2011 con le maglie di Udinese e Cesena.