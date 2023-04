Eliminazione in King Cup e sfuriata nei confronti del proprio allenatore. Non è un momento particolarmente positivo per Cristiano Ronaldo in grande difficoltà con il suo Al Nassr. La squadra di Riyad ha infatti perso per 1-0 contro l’Al Wehda pur giocando in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Il portoghese, nonostante diverse occasioni da gol, non è riuscito a segnare la rete del pareggio ma è stata la scenata all’intervallo che l’ha reso protagonista. L’ex Pallone d’oro, infatti, è uscito dal campo visibilmente contrariato per la prestazione della sua squadra sotto di un gol, urlando contro il suo allenatore Jelicic nel momento in cui i due si incrociano prima di entrare negli spogliatoi.