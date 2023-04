Caso D'Onofrio, annullata inibizione a Trentalange

La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Tosello, ha annullato l'inibizione di tre mesi comminata per il caso D'Onofrio, l'ex procuratore capo dell'AIA arrestato per traffico di droga internazionale

Inibizione cancellata per Alfredo Trentalange. La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso presentato dall'ex presidente dell'AIA contro i tre mesi di inibizione che il Tribunale Federale Nazionale aveva comminato per il caso D'Onofrio, l'ex procuratore capo dell'AIA arrestato per traffico di droga internazionale.