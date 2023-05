L’episodio è avvenuto nel distretto di Bankstown, a sudovest di Sidney, durante il match tra Greenacre Eagles e Padstow Hornets. Protagonista in negativo è Adam Abdullah, calciatore degli Eagles già fuori per squalifica, che è entrato in campo per aggredire violentemente il guardalinee Khoder Yaghi a cui ha rotto la mandibola. Abdullah è stato successivamente arrestato per lesioni

Momenti di violenza in Australia dove un calciatore ha aggredito un guardalinee provocandogli la frattura della mandibola. L’episodio è avvenuto nel distretto di Bankstown, a sudovest di Sidney, durante il match tra Greenacre Eagles e Padstow Hornets. Il giocatore in questione si chiama Adam Abdullah , degli Eagles, che era già stato squalificato in precedenza per proteste nei confronti degli arbitri. Il 25enne è entrato in campo aggredendo violentemente Khoder Yaghi a cui ha causato una frattura scomposta al volto prima di essere portato via dal terreno di gioco.

Arrestato il calciatore che ha aggredito il guardalinee

L’aggressione è costata cara ad Abdullah: la polizia l’ha infatti arrestato per le lesioni provocate e non è stata concessa la libertà su cauzione in attesa del processo. Già in campo il guardalinee si era reso conto della gravità della situazione e dal letto del suo ospedale conferma: "Mi ha rotto la mandibola in tre diversi punti e mi ha anche rotto i denti", poi il 46enne Yaghi aggiunge: "Mi fa ancora più male perché quel ragazzo è della mia stessa comunità, è di origini libanesi come me e apparteniamo alla stessa religione".