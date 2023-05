Ex portiere-goleador

Cresciuto nel Guaraní, club di Asuncion, Chilavert ha giocato per gran parte della sua carriera in Argentina con la maglia del Velez. Per lui anche due avventure in Europa: in Liga con il Saragozza e in Ligue1 con lo Strasburgo prima di tornare in Sudamerica al Penarol e concludere la carriera al Velez. Leggendarie le sue punizioni: Chilavert è secondo soltanto a Rogerio Ceni in quanto a gol segnati. Nella sua carriera il paraguayano ha messo a segno 54 gol nei club e 8 in Nazionale, per un totale di 62 (di cui 45 su calcio di rigore, 15 su punizione e 2 su azione).