Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati nel 2023. In testa c'è Cristiano Ronaldo grazie al contratto milionario con la sua nuova squadra, l'Al-Nassr. Altri due calciatori completano il podio, ma in top 10 ci sono atleti di quattro sport: basket, tennis, golf e...boxe. La classifica tiene in considerazione sia i guadagni per l'attività da sportivo che quelli "extra campo" tra sponsorizzazioni e diritti di immagine