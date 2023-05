In una delle settimane più importanti del calcio italiano, c’è un altro punto fermo del palinsesto di Sky Sport. Già, perché stasera ritorna Goal Deejay con una nuova puntata. L’ospite di Melissa Satta sarà il rapper MECNA, classe 1987 e fresco dell’uscita del suo ottavo lavoro discografico “STUPIDO AMORE”. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 22.30 su Sky Sport Football, alle 23.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.