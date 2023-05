Nicolò Zaniolo e Willy Gnonto tornano in Italia, ma solo per i tifosi. Non è infatti una notizia di calciomercato, ma il frutto del lancio di ThatsFan, "innovativa piattaforma made in Italy" basata su tecnologia blockchain e guidata dal ceo Jimmy De Denaro, il cui scopo è avvicinare i tifosi alle star internazionali del calcio tramite un ecosistema digitale capace di unire, per la prima volta in assoluto, le opportunità di interazione diretta fan-calciatori e il mondo del gaming, con il fantacalcio. L'iniziativa, è sottolineato in una nota, è unica nel suo genere e non sarà limitata al mercato italiano ma ha l'ambizione di espandersi a livello internazionale. Zaniolo e Gnonto sono infatti i primi di una serie di atleti internazionali, e ThatsFan parte con il lancio del Token Atleta di Nicolò Zaniolo, il cui acquisto garantirà ai possessori la possibilità di interagire direttamente con il calciatore e accedere a 'ricompense' e interazioni esclusive.