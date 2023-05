Da oggi, 16 maggio 2023 , tutti i brasiliani e gli appassionati di calcio in generale potranno visitare il Mausoleo di Pelé. Lo spazio è stato aperto ufficialmente al pubblico: finora, dal giorno della morte di O Rei, lo scorso 29 dicembre, solo la famiglia e alcuni amici intimi avevano avuto la possibilità di frequentarlo.

Il progetto del Mausoleo

L'area è estesa per 200 metri quadri e si trova nella Memorial Necrópole Ecumenica, il più grande cimitero verticale del mondo, a Santos, la città sulla costa dello Stato di San Paolo dove Pelé ha giocato, segnato e vinto per 17 anni, dal 1957 al 1974. All'ingresso sono state poste due statue dorate, mentre all'interno si trovano anche magliette e foto di Pelé, oltre a immagini dei tifosi del Santos stesso. Per visitare il memoriale, con ingresso gratuito, è necessario soltanto fissare un appuntamento sull'apposito sito.