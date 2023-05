L'ex Roma, entrato nel corso del secondo tempo di Istanbulspor-Galatasaray, è stato espulso dopo 6 minuti per un intervento a gamba alta in gioco pericoloso. Poi, furioso per la decisione dell'arbitro (dopo il check Var), ha lasciato il campo prendendo a calci e pugni il tunnel

La partita di campionato turco tra Istanbulspor e Galatasaray di Nicolò Zaniolo è durata soltanto sei minuti. L'ex giocatore della Roma, entrato nel corso del secondo tempo con i suoi avanti 1-0 (poi il match è finito 2-0, con doppietta di Mauro Icardi), è stato espulso dopo 360 secondi dal suo ingresso. Al 75' il classe '99 ha puntato la porta, si è allungato il pallone e, nel tentativo di anticipare un avversario, ha alzato troppo il piede in scivolata. Dopo un check del Var l'arbitro ha estratto il cartellino per gioco pericoloso. Un rosso lampo, il quarto in carriera per l'italiano (il terzo diretto). Zaniolo, visibilmente arrabbiato come si può vedere dai video qui di seguito, è uscito sfogando la sua rabbia contro il tunnel che lo ha riportato negli spogliatoi, rifilando calci e pugni alla struttura.