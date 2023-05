Dodici persone sono rimaste uccise in una calca di tifosi allo stadio Cuscatlan di San Salvador per assistere a una partita del torneo di calcio locale tra Alianza e FAS. "In via preliminare abbiamo un bilancio di dodici vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali", ha dichiarato alla stampa il direttore della PNC Mauricio Arriaza. Oltre ai morti, diversi tifosi sono rimasti feriti, "almeno due dei quali in condizioni critiche", ha aggiunto la polizia. La partita è stata sospesa mentre i servizi di emergenza evacuavano le persone dallo stadio in un'operazione che ha coinvolto centinaia di poliziotti e militari. Quanto all'origine dell'incidente, il portavoce del gruppo EMS Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, ha detto che "apparentemente uno dei cancelli del settore solare è caduto e questo ha fatto sì che la gente si accalcasse".