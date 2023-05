Serie A, B e C insieme: super diretta gol su Sky

Sarà un super sabato sera con una speciale Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (dalle ore 20.30) che coinvolgerà tre categorie diverse. Cinque partite in programma: da Inter-Atalanta a Cagliari-Venezia, fino ai play-off di Serie C. Tutto in diretta su Sky Sport

INTER-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI