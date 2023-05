Sfuma l'occasione di vincere la Saudi Pro League per Cristiano Ronaldo. Il suo Al Nassr non è andato oltre l'1-1 con l'Al-Ettifaq consegnando di fatto il titolo all'Al Itthiad. L'attaccante portoghese è rimasto a secco nella serata che ha visto Messi trionfare in Ligue 1 e superare Ronaldo come bomber più prolifico di sempre nei top 5 campionati europei

Niente campionato saudita per Cristiano Ronaldo. Il pareggio casalingo in casa dell'Al-Ettifaq ha di fatto chiuso le possibilità di titolo per l'Al Nassr, ora secondo in classifica a meno quattro punti e con una partita ancora da giocare. Al vantaggio di Niakatè ha risposto la rete di Luiz Gustavo, ma non è bastato: L'Al Itthiad ha così vinto la Saudi Pro League con un turno d'anticipo. Nella serata più importante, Cristiano Ronaldo è rimasto a secco dopo due partite consecutive in rete (in tutto sono 14 i gol in 19 partite dal suo arrivo).