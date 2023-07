Impatto devastante in campo e grande successo anche nello spogliatoio per Leo Messi, che ha iniziato la sua avventura americana nel migliore dei modi. A segno nelle prime due uscite ufficiali con l'Inter Miami, il campione argentino ha deciso di celebrare il suo esordio con il nuovo club regalando a tutti i compagni di squadra un paio di cuffie personalizzate. La spesa? Poco meno di 16mila euro MESSI SHOW: DUE GOL E UN ASSIST CONTRO ATLANTA

Prima il gol decisivo su punizione a tempo quasi scaduto all'esordio contro il Cruz Azul, poi la doppietta e l'assist nella seconda uscita contro l'Atlanta United in Leagues Cup: l'inizio di Lionel Messi con l'Inter Miami è stato davvero straordinario. Trascinatore in campo, il campione argentino è immediatamente diventato leader anche nello spogliatoio. Divenuto immediatamente capitano della squadra, Messi ha voluto ringraziare i compagni per l'accoglienza e ha celebrato il suo esordio decidendo di fare un regalo a ciascun componente della rosa.

Il regalo di Leo Dopo il 4-0 con l'Atlanta United in cui è stato protagonista assolto, Messi ha donato ai compagni di squadra delle cuffie rosa e nere, i colori sociali del club, personalizzate con lo stemma dell'Inter Miami. A svelare il bel gesto dell'ex Barcellona e Psg è stato il difensore statunitense DeAndre Yedlin, che in zona mista è apparso con l'accessorio in bella vista: "Queste cuffie? Sono di Messi - ha risposto il giocatore -, le ha fatte fare per noi. Sì, ha regalato a ciascuno di noi un paio di cuffie per la sua prima partita col club".

Quanto ha speso Messi Le cuffie regalate dall'argentino ai compagni sono di grande qualità. Messi ha scelto le "Beats Studio Pro" del marchio Beats by Dre, in vendita sul sito ufficiale (in tonalità standard, dunque non personalizzate) al prezzo di 399,95 euro. Se si considera che la rosa dell'Inter Miami è composta da 29 giocatori più 11 membri dello staff tecnico, ne consegue che Messi dovrebbe aver speso poco meno di 16mila euro per il "pensiero".