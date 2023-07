Sono bastati 55 minuti al Pallone d'Oro in carica per far gioire i suoi nuovi tifosi. Nella Champions araba il suo Al-Ittihad ha superato l'Esperance Tunisi con un suo assist e un suo gol magnifico all'incrocio dei pali, che ha fatto impazzire il telecronista

Non poteva che presentarsi così. Karim, the dream, Benzema. Pallone d'Oro in carica e ancora molto da mostrare al mondo del calcio: 55' della partita della Coppa dei Campioni araba, prende palla, punta, mira e trova l'incrocio dei pali. È decisiva la rete dl francese per la vittoria per 2-1 contro l'Esperance Tunisi, dopo che aveva già fornito un assist per il pareggio ad Hamdallah. La reazione del telecronista alla sua prima magia è incontenibile. Al 71' Benzema è stato sostituito, ricevendo una meritata standing ovation dal pubblico. Con questa vittoria, l'Al-Ittihad ha conquistato la vetta del Gruppo A della fase a gironi della Coppa dei Campioni araba.