Miroslav Mihajlovic, il figlio di Sinisa diventa allenatore

A 23 anni segue le orme della leggenda di Lazio e Inter e punta a una carriera in panchina. Un importante traguardo, con la mente sempre rivolta al ricordo del padre: "Ti renderò orgoglioso", ha postato sui social

Come fosse una tradizione di famiglia, Miroslav Mihajlovic diventa allenatore: il terzogenito di Sinisa e della moglie Arianna, leggenda della Lazio e del calcio italiano, ha appena conseguito il diploma Uefa C e ora potrà allenare le squadre giovanili, escluse le Primavere. A soli 23 anni muove un primo importante passo per intraprendere la carriera da tecnico, a seguire le orme del padre.