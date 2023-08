Prestazione super dell’ex Inter al suo debutto in Super Lig turca con la maglia del Fenerbahce. Il bosniaco ha prima sbloccato il punteggio al 3’, poi raddoppiato al 18’: una doppietta decisiva per la vittoria della sua nuova squadra che batte così 2-1 il Gaziantep

Arriva una doppietta nella prima gara ufficiale in Turchia con il Fenerbahce per l'ex Inter Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è decisivo nel 2-1 contro il Gaziantep: sblocca la gara al 3’ con un sinistro preciso all’angolino, poi raddoppia al 18’ con il piatto destro a tu per tu con il portiere avversario regalando così i primi tre punti in Super Lig alla squadra di Istanbul.