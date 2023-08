Guardiola deve fare a meno di De Bruyne, out per 3-4 mesi in caso di operazione (si è infortunato nel corso della prima giornata di Premier). In mediana ci sono Rodri e Kovacic, con una linea dei trequartisti inedita: non c'è Bernardo Silva, giocano dal 1' Foden, Grealish e il 2002 Cole Palmer. Alle spalle di Haaland, ovviamente. In difesa debutto dal 1' per l'ultimo acquisto milionario, Gvardiol. Gioca centrale con Akanji, sulle fasce il capitano Walker e Aké