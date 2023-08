Non soltanto il contratto da 80 milioni di euro per due stagioni, ma numerosi altri benefit che renderanno il brasiliano ancora più ricco. L'ex Psg e Barcellona avrà, tra le altre cose, a disposizione un jet privato, camerieri 24 su 24, uno zoo privato e potrà guadagnare fino a 500mila euro per ogni post social che promuova il calcio in Arabia

