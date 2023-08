Una qualificazione clamorosa , quando un altrettanto incredibile eliminazione sembrava ormai a un passo. L' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo conquista il pass per la Champions League asiatica in extremis, ribaltando nei minuti di recupero l' Al-Ahli Dubai nei playoff . Sotto 2-1 fino all'88' dopo l'iniziale vantaggio firmato nel primo tempo da Talisca, la squadra saudita ha ripreso gli avversari, che erano passati avanti grazie alla doppietta di Al Ghassani , con il gol di Al-Ghanam a due minuti dalla fine del match. Poi, nei minuti di recupero, il clamoroso epilogo: al 95' Talisca ha firmato la sua doppietta personale e il sorpasso dell'Al-Nassr, mentre al 97' Marcelo Brozovic ha messo il sigillo finale, siglando il poker e chiudendo i conti per il definitivo 4-2 . Per il croato ex Inter è il primo gol con la nuova squadra : una rete che non dimenticherà, in una serata incredibile che ha regalato all'Al-Nassr la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.

Il nervosismo di CR7

Dopo aver vinto per cinque volte la Champions League in Europa, Cristiano Ronaldo potrà dunque competere per conquistare anche quella asiatica. Per il campione portoghese, però, quella contro l'Al-Ahli Dubai è stata una partita complicata. A secco di gol, CR7 è apparso particolarmente nervoso in più di una occasione: prima ha protestato in maniera veemente chiedendo un calcio di rigore per un tocco di mano di un avversario dopo una sua rovesciata, poi ha fatto lo stesso per un contatto dubbio in area. Alla fine, in ogni caso, Ronaldo ha potuto sorridere: giocherà la Champions League asiatica con l'Al-Nassr.