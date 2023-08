Ancora decisivo il portoghese nella Saudi League: la sua 63^ tripletta in carriera permette all'Al Nassr di vincere contro l'Al Fateh per 0-5. Doppietta anche per Sadio Mané

Tre dei cinque gol segnati dall'Al Nassr contro Al Fateh portano la firma di Cristiano Ronaldo. I restanti due sono di un altro neo acquisto proveniente dal calcio europeo: Sadio Mané. Il portoghese mette a segno la 63^ tripletta in carriera. Nonostante la vittoria della Champions araba contro l'Al-Hilal, l'Al-Nassr in campionato non è partito bene: si trova infatti in decima posizione con appena tre punti in tre partite giocate, sei in meno rispetto alla capolista Ittihad Club.