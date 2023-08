Spettacolare il primo gol nella Major League Soccer del fuoriclasse argentino, che aveva già segnato nella nuova avventura con l'Inter Miami ma non aveva ancora debuttato in campionato. Intanto, sui social fa sorridere un video in cui la moglie Antonella va verso Leo a fine partita e poi si accorge che quello che sta abbracciando non è il marito ma Jordi Alba

Sono bastati ventinove minuti a Lionel Messi per mettere a segno il suo primo gol nella Major League Soccer. Il fuoriclasse argentino, nella sua nuova avventura americana, era già andato in rete in Leagues Cup (conquistando anche il suo primo trofeo negli Usa) ma non aveva ancora debuttato nel campionato americano. Lo ha fatto nella notte, alla Red Bull Arena contro New York, subentrando al 60esimo minuto a Leonardo Campana.

Messi, primo gol con passaggio spettacolare Al minuto 89, Messi si è inventato un gol dei suoi, con un'azione tutta targata vecchio Barcellona, partita da Busquets, proseguita da Jordi Alba con il pallone poi finito a Messi: l'argentino stoppa e controlla in area, detta un passaggio con un esterno sinistro delicatissimo in un corridoio che solo lui può vedere e serve il compagno Cremaschi sulla fascia destra, che crossa ancora per Leo, a quel punto solo davanti alla porta. È il 2-0 dell’Inter Miami e il primo gol della Pulce in MLS.

L’abbraccio della moglie a Messi…ma è Jordi Alba Davvero curioso un episodio di questi primi tempi americani di Leo Messi. In un video che circola sui social, si vede la moglie Antonella Roccuzzo alla fine di una partita andare a cercare il marito per abbracciarlo. La signora Messi sembra individuarlo, si avvicina e lo abbraccia…per poi accorgersi -prima di dargli un bacio sulla bocca- che non si tratta di Leo ma il suo compagno di squadra Jordi Alba (anche lui di statura non eccelsa e con la barba).