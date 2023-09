Su Sky e in streaming su NOW il weekend di sport piu’ ricco dell’anno. Un fine settimana da record già iniziato con gli eventi del venerdì sera, che proseguiranno sabato e domenica (2-3 settembre): 195 ore di grande sport in diretta su i canali di Sky SportLive. 11 sport, 18 competizioni, centinaia di campioni da tutto il mondo, tutti in diretta nella Casa dello Sport sulle note di “Easy On My Heart”, il nuovo singolo di Gabry Ponte

Tutto in un weekend (1-3 settembre), tutto su Sky e in streaming su NOW. Un fine settimana ad “altissima intensità agonistica”, con una serie da record di eventi da tutto il mondo. Undici diversi sport, diciotto competizioni, centinaia di campioni in campo, in pista, sui parquet, sui green e sui diamanti di Europa, Nordamerica ed Asia per un totale di ben 195 ore da vivere su Sky e in streaming su NOW.

Il calcio italiano ed europeo in diretta su Sky Un giro del mondo dello sport che parte dai campi della nostra Serie A: sabato 2 settembre Bologna-Cagliari (alle 18.30 su Sky Sport Calcio e NOW) e Atalanta-Monza (alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW), domenica Empoli-Juventus (alle 20.45 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e NOW), seguita dall’appuntamento con Sky Calcio Club (dalle 22.45 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e NOW). Tutte le dieci sfide della 4^ giornata di Serie B saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, con l’opzione ‘Diretta Gol’ (sabato 2 settembre alle 18.30 su Sky Sport Summer e NOW, domenica alle 18.30 su Sky Sport Calcio e NOW). Al via anche la stagione 2023/2024 della Serie C NOW; tutte le partite della 1^giornata saranno live su Sky e in streaming su NOW, a partire da Catania-Crotone, giocata venerdì 1 settembre alle 19.45: tra le altre, sabato 2 settembre sera alle 20.45 su Sky Sport Summer e NOW la sfida tra Pescara e Juventus Next Gen. In arrivo i gol dei più bei campionati d’Europa. In Premier League si è partiti con Luton-West Ham, poi spiccano Manchester City-Fulham (sabato alle 16 su Sky Sport Calcio e NOW) e Arsenal-Manchester UTD (domenica alle 17.30 su Sky Sport Summer e NOW), in Bundesliga Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco (sabato alle 18.30 su Sky Sport 257 e NOW), mentre in Ligue 1 si attende domenica sera per vedere il PSG in campo a Lione (alle 20.45 su Sky Sport 259 e NOW).

Si accendono i motori In Formula 1 spazio alla passione: è il weekend del Gran Premio d’Italia, a Monza si va in pista domenica 3 settembre alle 15 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Summer e NOW. Per la MotoGP appuntamento a Barcellona: la gara Sprint del GP di Catalunya sabato 2 settembre alle 14.55 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e NOW, domenica la gara alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e NOW. Si accendono i motori del GT World Challenge Europe (gara-1 a Hockenheim sabato alle 14 su Sky Sport Action e NOW, gara-2 domenica alle 14 su Sky Sport Action e NOW) e della Indycar (GP Portland, domenica alle 21.20 su Sky Sport Formula 1 e NOW).

Volley, basket e non solo... L’Europeo femminile di pallavolo è arrivato all’atto finale: domenica si gioca per l’oro continentale a Bruxelles, live alle 19.30 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. L’Europeo maschile vive la sua prima fase: dopo Italia-Serbia, sabato 2 settembre Olanda-Rep. Ceca alle 17 su Sky Sport Action e NOW. Proseguono i mondiali di basket e per l’Italia si chiude la seconda fase con la partita contro Portorico, domenica alle 10 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. La Diamond League di atletica leggera si sposta in Cina: sabato alle 13 il meeting di Xiamen live su Sky Sport Arena e NOW. Domenica a Milano di scena l’equitazione con i FEI Jumping European Championship: le finali dalle 12 su Sky Sport Action e NOW. Sempre domenica il World Padel Tour vive la tappa di Tampere, in Finlandia, con le finali dalle 13 su Sky Sport Tennis e NOW, mentre il DP World Tour di golf è di scena a Crans Montana, in Svizzera: giro decisivo domenica dalle 13.30 su Sky Sport Golf e NOW. Domenica sera alle 22 spazio al baseball MLB con Cleveland-Tampa Bay, in diretta alle 22 su Sky Sport Arena e NOW.