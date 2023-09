L'Inter Miami vince 3-1 contro i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini: due assist per Messi e gol dell'altro ex Barça Jordi Alba. A fine gara Chiellini chiede al fenomeno argentino di scattare una foto insieme alle sue due figlie

Sergio Busquets avvia l'azione, Messi illumina, Jordi Alba segna. Una scena vista per anni al Barcellona che adesso si ripropone dall’altra parte del mondo, in Mls. Nel successo per 3-1 dell’Inter Miami contro il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini c’è tanto… blauagrana. Al 50’ la Pulce - servito da Sergio Busquets - trova un corridoio perfetto per servire Jordi Alba che di sinistro, a tu per tu col portiere avversario, sigla il 2-0. Una giocata a memoria. Messi poi si ripete, sempre in versione assist man: a trarre beneficio questa volta è Leonardo Campana che mette a segno il 3-0 al minuto 83’. Vittoria a marchio Barcellona