L'attaccante del Napoli a segno in nazionale contro Sao Tome and Principe, per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Nel 6-0 finale, in gol anche l'atalantino Lookman e il milanista Chukwueze

Tripletta e novanta minuti in campo. Victor Osimhen è tornato a giocare, con la Nigeria, a Uyo, per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Avversario la nazionale di Sao Tome and Principe e l’attaccante del Napoli non ha sottovaluto l’impegno. Allo stadio ‘Nest of Champions’ cioè il nido dei campioni delle Super Eagles, Osimhen è andato già in gol dopo soli 13 minuti, su colpo di testa da calcio d'angolo. Il capocannoniere dell’ultima Serie A ha poi firmato la sua doppietta al 70’, su rigore, per poi fare tris 9 minuti dopo, con un tocco ravvicinato che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Osimhen, 90 minuti in campo con la Nigeria Il ct della Nigeria, il portoghese José Peseiro, anche stavolta non ha risparmiato il fuoriclasse del Napoli, rimasto in campo per tutta la gara. Victor ha segnato e non si è fatto male, e forse -più dei gol in nazionale- è la notizia migliore, visto come invece andò lo scorso marzo, quando dopo il doppio confronto con la Guinea-Bissau, Osimhen tornò infortunato e saltò l’andata dei quarti di Champions contro il Milan.

Nigeria, in gol anche Lookman e Chukwueze Non solo Osimhen. Nel 6-0 finale della Nigeria su Sao Tome ci sono le firme di altri due ‘italiani’. A firmare l’assist per il vantaggio di Osimhen è stato l’atalantino Ademola Lookman, partito titolare al fianco del centravanti del Napoli. Proprio l'attaccante dell'Atalanta Lookman è stato poi l’autore del gol del raddoppio. La sesta rete nigeriana è invece arrivata grazie al milanista Chukwueze, entrato al minuto 73’ del secondo tempo al posto di Iheanacho del Leicester: il nigeriano del Milan ha segnato al minuto 84. Con questo successo, la Nigeria guida saldamente il gruppo A, con 15 punti in 6 partite giocate, con 5 punti di vantaggio sulla Guinea-Bissau seconda.