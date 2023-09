Rientrato dopo il forfait contro l'Atlanta United, l'attaccante argentino ha chiesto il cambio al 37° minuto per via di un problema muscolare. Ko anche Jordi Alba. "Non credo sia un nuovo infortunio - ha spiegato il "Tata" Martino - Ma se non saranno in condizione, non giocheranno la finale di US Open Cup"

È allarme Lionel Messi per l'Inter Miami. Tornato in campo dopo aver saltato la partita contro l'Atlanta United per infortunio, l'attaccante argentino ha giocato solo 37 minuti nel match vinto 4-0 contro il Toronto FC. La pulce, infatti, ha chiesto il cambio per via di un problema muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Come spiegato dall'allenatore dell'Inter Miami, Gerardo Martino, Messi salterà la partita di domenica contro l'Orlando City, ma spera di recuperarlo per la finale di US Open Cup, in programma mercoledì prossimo contro gli Houston Dynamo. "È stanchezza, non credo ci sia un infortunio muscolare - ha ammesso il "Tata" Martino - Andremo avanti di giorno in giorno".