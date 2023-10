Boca Juniors River Plate 0-2: per Cavani gol annullato al Var

Ancora una vittoria per il River Plate nel Superclasico del campionato argentino contro il Boca Juniors. 2-0 il risultato finale alla Bombonera che regala al River il secondo posto in classifica. Di Rondon nel primo tempo e Diaz nel recupero le reti decisive. Annullato a Cavani un gol in rovesciata per il Boca dopo l'intervento del Var che ha visto un fuorigioco di pochi centimetri. Forti tensioni sugli spalti, nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi dei Millonarios.

Il River Plate si aggiudica ancora una volta il Superclasico del calcio argentino. Nello stadio della Bombonera del Boca Junior i Milionarios si impongono per 2-0 sugli avversari di sempre grazie alle reti di Rondon al 41' e al raddoppio in pieno recupero firmato da Diaz. Inutile il gol del momentaneo pareggio realizzato da Cavani, entrato al 70', su splendida rovesciata. Il Var infatti ha annullato la rete per un fuorigioco di pochi centimetri. Il River, che aveva vinto sempre in trasferta l'ultima sfida nel maggio scorso, con questi tre punti si porta in classifica al secondo posto alle spalle dell'Independiente. In campo nessuna tensione particolare dopo i 7 espulsi che invece si erano registrati a maggio. Sugli spalti invece, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi del River, non sono mancati i momenti caldi culminati con l'aggressione a un tifoso ospite, riconosciuto sembra da un tatuaggio. L'uomo, investito da spintoni e calci, oltre che bersaglio di lancio di oggetti e sputi, sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni.